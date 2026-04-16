継続人気メンバーゆあが勇気を出してかいとを2ショットに誘うものの、かいとが明かした本音にゆあが切なくなるシーンがあった。【映像】佐藤健似のイケメン男子のビジュアル（スタイル抜群の美人JKも）毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。13日はクライストチャーチ編第2話が放送。 『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。