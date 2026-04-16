ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が、14日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。ドラゴンズ愛を叫んだ。山口はプロ野球中日ドラゴンズの熱烈なファンとして知られ、現在はアンバサダーにも就任。「ドラ1ドラゴンズファンの一郎くん」がコーナー化されている。中日は14日放送時点で最下位。「現在は4勝11敗で最下位です。全然ここから