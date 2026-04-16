泣いた。 桜ってエモーショナルな花なんですよね。日本人にとっては別れや出発という節目に咲く花だし、淡い色合いが夢の中のようだし、咲いてる時期が短いから出会うと運命的でもあるし、感情を揺さぶられる花だなと。 この日は、エマとたくさんの公園を巡って桜を眺めながら帰りました。こんな形にはなったけど、今年もエマと桜を見れたのは嬉しかったです。エマが花を見るとは思えないけど、晴れていて穏やかだっ