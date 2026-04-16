アメリカ合衆国がイランへ侵攻して以降、中東では不安定な情勢が続いている。イランは親米派の湾岸諸国へ報復攻撃を仕掛け、UAEやサウジアラビア、バーレーンなどの都市に被害が出た。中東きっての大都市ドバイも、イラン軍のミサイルやドローン攻撃で被害を受け、死傷者が出ている。しかしドバイに移住し、現在はUAE3部クラブのアラビアン・ファルコンズの監督となった元イングランド代表MFジョンジョ・シェルヴェイは、ミサイル