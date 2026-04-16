自転車の交通違反に反則金を科す「交通反則通告制度」いわゆる青切符の導入が始まった4月1日以降、15日までの2週間に、石川県内で6件の青切符が交付されたことが分かりました。石川県警によりますと、青切符の対象になったのは、すべて自転車に乗りながら携帯電話を使用していた「ながらスマホ」で反則金1万2000円の納付が科せられました。これ以外に指導警告にとどまった違反は446件でした。去年1年間の自転車の運者への指導警告