広島は１６日、６月２日、３日の日本ハム戦（マツダ）にファイターズガール（６名）が来場することを発表した。ファイターズガールは赤いきつねに変身して試合前、５回終わりに「きつねダンス」。６回表終わり「ファイターズ賛歌」でパフォーマンスを披露する。また２日は来場者全員に「赤いきつねカチューシャ」がプレゼントされる。