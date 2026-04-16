◆米大リーグドジャース―メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦に今季３度目のマウンドに上がる。この日は投手専念で、１番にはタッカーが入った。７連敗中のメッツ・メンドーサ監督は試合前に取材に応じ、大谷の投手専念起用について「素晴らしい投手であり、ゲームを代表する選手の一人。打線に名前がなくて