広島は１６日、５月９日のヤクルト戦（マツダ）でお笑いトリオ「ハナコ」岡部大が始球式を行うことを発表した。岡部は球団を通じ「久しく野球のボールを投げていないので不安が大きいですが練習します！」とコメントした。