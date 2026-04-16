『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが4月16日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】ビーズクッションのマイクロビーズ「他の可燃ごみと一緒に混ざっていると袋が破裂した時にばら撒いて、街を汚してしまいます」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは『マイクロビーズです!!』と張り紙がされたごみ袋の画像を添えて、「ビーズクッションは