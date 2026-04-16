ナショナルズ傘下マイナーの小笠原慎之介投手（28）が15日（日本時間16日）、2Aハリスバーグから3Aロチェスターに昇格。早速、ブルージェイズ傘下3Aバファロー戦に先発し、4回1/3を6安打3失点だった。初回は無失点で立ち上がったものの2回に連打で2死一、二塁から適時二塁打を浴び、失点。3回は2死一塁からナックルカーブを狙われ、2ランを被弾した。5回1死から死球を与えたところで降板。それでも相手先発で昨季ポストシー