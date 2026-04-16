12日に放送された世界ラリー選手権（WRC）の生中継に、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が出演。WRCで日本人として34年ぶりの優勝を果たした勝田貴元がプロデュースした愛車のど迫力な仕上がりに、長田が圧倒される一幕があった。【映像】衝撃の5本出し＆ど迫力フォルム（実際の様子）番組では『Red Bull Tokyo Drift 2026』での取材映像が公開され、シソンヌの長谷川忍とともに、2階に展示された勝田の愛車を