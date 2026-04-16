【星のカービィ まんまる焼き 2026】 4月21日 発売予定 価格：250円 バンダイ キャンディ事業部は、「星のカービィ まんまる焼き 2026」を4月21日より全国のファミリーマート約16,400店舗(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーにて販売する。価格は250円。 本商品は、カービィのような、まんまるピンク色のもちもちな今川