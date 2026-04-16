ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１５日（日本時間１６日）に本拠地でのメッツ戦に投手専念の一刀流で先発登板する。エンゼルス時代の２０２１年５月２８日以来で、２２年の?大谷ルール?導入後は初だ。試合前の会見でロバーツ監督は理由を説明した。「今日に関して言えば、登板中にしっかり体を動かし続けられるか、いい状態でいられるか、そこを考えた。数日前に肩甲骨、背中側の肩のあたりに死球を受けていて、まだ少し痛み