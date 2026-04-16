チョン・ガイェがSNSを更新した。活動中断を発表した。【写真】ちょっと“濡れてる”…？韓国チアの姿韓国のチアリーダー、チョン・ガイェは4月15日、自身のSNSに長文を投稿。「仕事中、多くの人の前で暴言や罵倒を浴びせられた」と語っている。続いて「自分が責められるようなことをしたのか、私のミスだったのではないかと考えたが、どうしても納得がいかなかった」「再び仕事に復帰できるか分からない」と述べている。（写真提