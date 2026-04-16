KISS OF LIFEが過激ダンス論争に対して心境を明かした。KISS OF LIFEは先日行った配信で、新曲『Who is she』の振り付けに対する騒動について言及した。【画像】KISS OF LIFE、衝撃の“首絞め腰ふり”ダンスメンバーたちは「常に新しい挑戦をし、堂々と自信に満ちた姿を見せようとしている。良い反応ばかりではないことは理解しているが、それでも挑戦し続ける私たちの姿はかっこいいと思う。 それを応援してくれるファンにも感謝