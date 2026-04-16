俳優のイ・ジフンの日本人妻であるアヤネさんが、つらい体外受精を経て第2子を妊娠した。アヤネさんは4月15日、「ついに良い知らせをお伝えできるようになりました！現在は約8週で、“ボクボク（胎児の愛称）”がすくすく元気に育っています♥」とし、妊娠後の近況を伝えた。【写真】イ・ジフンと“アヤネさん「キス5秒前SHOT」続けて「つわりとの戦いですが、それさえもありがたいです。#妊娠 #妊娠報告 #体外受精ベビー」と