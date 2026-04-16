女優チョン・ジョンソが、ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのミュージックビデオの新たなヒロインとなった。去る4月13日、チョン・ジョンソはTOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲『Stick With You』のミュージックビデオに出演した。【写真】大谷も見たチョン・ジョンソのレギンス始球式公開されたミュージックビデオには、恋人を失うことを恐れる男性の心が