セブン‐イレブンは、風味豊かな削りたてのチーズをのせて焼き上げた「オーブン焼き」シリーズ3品を、4月22日から順次発売する。食卓のプラス一品やおつまみなど、さまざまなシーンにぴったりだという。【「オーブン焼き」シリーズ3品の画像はこちら】◆あつあつオーブン焼き 国産ブロッコリー価格:298円(税込321.84円)発売日:4月22日〜順次販売エリア:全国(沖縄県除く)国産ブロッコリーに風味豊かな削りたてのチーズをのせて焼き