【モデルプレス＝2026/04/16】ファミリーマートでは、昨年発売直後にSNSやネットニュースで大きな話題となり、完売店舗が続出した人気商品「冷凍チョコバナナ」を4月21日（火）から順次、全国のファミリーマート約16,400店舗で販売する。【写真】昨年完売続出した「冷凍チョコバナナ」◆ファミマの「冷凍チョコバナナ」が帰ってくる「冷凍チョコバナナ」は、バナナの濃厚な甘みとフローズンならではのひんやりとした食感が楽しめる