透明感のある肌を叶えたい方に♡TIRTIRの人気ベースアイテム「トーンアップエッセンス」に新色ブルーが登場しました。肌トーンを整えながらうるおいも与えるスキンケア発想の化粧下地は、デイリーメイクにもぴったり。自然に明るい印象へ導く注目アイテムをチェックしてみてください♪ 透明感を叶えるブルー下地♡ 「MASK FIT TONE UP ESSENCE（ブルー）」は30mlで2,9