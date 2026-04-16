「フィリーズ２−１１カブス」（１５日、フィラデルフィア）カブスの今永昇太投手が自己最多タイとなる１１奪三振の力投を見せ６回１失点。今季初勝利を手にし、完全復活を印象づけた。強力・フィリーズ打線から見せた奪三振ショー。いきなりターナーに２球目を捉えられバックスクリーンへ運ばれたが、動じなかった。２三振を奪い最少失点で立ち上がると以降は圧巻の投球。二回、三回と連続して三者凡退に仕留めて試合の流れ