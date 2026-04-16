数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！ちょっとした隙間時間に数字と向き合うことで、集中力が研ぎ澄まされます。頭を柔らかくして、パズル感覚で挑戦してみてくださいね。問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。2 □ 8 □ 3 = 19 ヒント：ゴールである「19」という数字に対して、まずは前の2つの数字を使ってどこまで近づけるか。あといくつ足りないか、逆算の視