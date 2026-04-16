トヨタ新「ハイランダー」日本導入にSNSで反響！ 2026年4月2日、トヨタは新制度を活用し、米国の工場で生産されたSUV「ハイランダー」を日本国内で発売しました。SNSでは、その堂々とした体格や上質な内装、そして日本市場への導入についてさまざまな意見が飛び交っています。ハイランダーは、2000年に初代モデルが登場しました。日本では2007年まで「クルーガー」の車名で販売されていた経緯があり、市街地走行から多人数乗車