「不二家」は、5月8日（金）〜5月10日（日）の3日間限定で、母の日スイーツを、全国の洋菓子店で発売する。【写真】チョコ好きにぴったり！華やかな「チョコレートのフラワーケーキ」も■好みに合わせて選べるラインナップ今回母の日に合わせて発売されるのは、華やかな飾りのケーキなど、日頃の感謝の気持ちを伝えるのにぴったりなスイーツ。「母の日 苺のロールケーキ」は、スポンジにミルキーミルクシャンテリークリー