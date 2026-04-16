セルティック時代は古橋亨梧の控えだった韓国代表FWオ・ヒョンギュは、その後に移籍したベルギーのゲンクでブレイク。今冬には、トルコの強豪ベジクタシュへステップアップを果たした。その新天地での活躍により、なんとプレミアリーグの名門マンチェスター・ユナイテッドが獲得に関心を持っているという。韓国メディア『スポーツ朝鮮』は４月15日、「オ・ヒョンギュは狂っている。プレミアリーグからのオファーが殺到。ベシ