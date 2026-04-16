鎌田大地を擁するクリスタル・パレスは現地４月16日、カンファレンスリーグ準々決勝の第２レグで、フィオレンティーナと敵地で対戦する。ホームでの第１レグは３−０で快勝。イタリアに移って行なわれる再戦を前に、オリバー・グラスナー監督と鎌田が会見に出席した。クラブ公式サイトが発言を伝えている。29歳の日本代表MFは、フランクフルト時代の2021-22シーズンに、グラスナー監督の下、ヨーロッパリーグ優勝を成し遂げた