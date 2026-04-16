1980年代後半に活躍したアイドル・高橋良明さんのアルバム5作品のサブスクが解禁となった。【画像】サブスクが解禁された高橋良明さんの5作品のジャケット高橋さんは、代表作『オヨビでない奴!』などで人気を博し、一躍スターダムにのし上がるも、1989年に不慮のオートバイ事故で16歳で急逝。短い活動期間ながら、青春ドラマとアイドル文化を象徴するスターとして今なお語り継がれている。配信されるのは、『もうちょっとで