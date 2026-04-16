タレントの指原莉乃（33）が、15日に更新された小島瑠璃子(32)のYouTubeチャンネルに出演。2023年に結婚し、昨年2月に亡くなった小島の夫について語った。動画では小島と指原がアフタヌーンティーを楽しみながらトーク。ファンから事前募集した質問にも応じた。「オキシトシン系の恋愛がしたいのに、いつもドーパミン系の恋愛をして破滅してしまいます」「安心な恋愛より危ない恋愛に燃える私はおかしいのかな？」「ダメ男を