韓国釜山で首脳会談に臨んだトランプ米大統領と中国の習近平国家主席＝2025年10月30日/Andrew Harnik/Getty Images（CNN）トランプ米政権が敵対国と本物の戦争を遂行し、友好国に貿易戦争を仕掛ける中、米国の最大のライバルである中国に対する米国民の見方が好転していることが新たな調査で明らかになった。これは、新型コロナウイルス禍の間に米国で中国嫌悪とアジア系住民に対するヘイトクライム（憎悪犯罪）が急増した数年前と