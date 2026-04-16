ドジャースは１５日（日本時間１６日）、本拠地ドジャースタジアムでのメッツ戦の試合前にメジャーリーグ初の黒人選手で球団ＯＢのレジェンド「ジャッキー・ロビンソン・デー」恒例の式典を開催した。ドジャースとメッツ、両チームの選手、コーチらは全球団で永久欠番になっているロビンソンの背番号「４２」のユニホームを着用し、センターフィールド広場にあるジャッキー・ロビンソン像前に集まり、人種の壁を打ち破り世界に影