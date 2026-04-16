１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」のメンバー・神谷健太（３０）が持病を初公表した。１６日までに自身のインスタグラムを更新し「皆さん『群発頭痛』という言葉をご存知ですか？」と書き出し、「有病率は全人口の約０．１％と非常に稀だそうです。自殺頭痛と呼ばれ尿路結石・心筋梗塞と並び世界三大激痛と言われています」と病名を明かす。「僕は１０年以上前から群発頭痛という持病を持っていま