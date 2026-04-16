阪神は１５日に予定されていた巨人戦（甲子園）が悪天候のため中止に。藤川球児監督（４５）は「毎日プロ野球を楽しみにしてくださっているお茶の間の皆さんもいらっしゃいますから。残念ですがあすもう一日、伝統の一戦がありますから」とファンの心境を思いやった。この日先発予定だったルーカスは翌１６日のカード第３戦にスライド登板することが決定。来日初勝利を目指す新加入左腕は「一日休めたことと、雨の中、投げずに