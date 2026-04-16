日本発の９人組グローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」のＨＡＲＵＡが１６日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）に出演。衝撃の告白にスタジオが騒然となる場面があった。今月から電気代が上がるということで、番組では節約術を特集。その中で「１リットルのお湯を沸かすならＡ．ガスコンロでやかん、Ｂ．電気ケトル」と出演者に尋ねた。コメンテーター５人中３人が電気ケトルを選ん