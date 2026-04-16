フジテレビの軽部真一アナウンサーが１６日、エンタメキャスターを務める同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に生出演した。スタジオでは、この日の日中の気温が全国的に平年より高くなり、東京は最高で２５度になる予想を伝えた。これに伊藤利尋アナに「軽部さん、コンディション大丈夫ですか？」と体調を心配された６３歳の軽部アナは「最近、体の中の汗がよく出てくるんです」と明かすとスタジオは和や