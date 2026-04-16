【孫子の兵法】に学ぶ相手の意図を見抜く術｜わずかな兆候からライバルの実情を探り出す いろいろな兆候から相手の意図や実情を探り出す 孫子の兵法：自然界の異変から「伏兵」と「奇襲」を察知する 鳥が飛び立ち、獣が走る――戦場に潜むリスクのサイン 孫子は戦場で起こる注意すべき異変について述べている。敵軍が森林のなかを進撃して来るときは、多数の木立が揺れてざわめく。伏兵がいるかのように見せかけ