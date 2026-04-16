神道とは何か？開祖も教典もない「日本固有の信仰」が持つ不思議な正体と歴史 神道は明確な定義ができない 神道が「明確に定義できない」と言われる本当の理由 神道は、古代から続く日本固有の信仰です。なんだ、ちゃんと説明できているじゃないか、と思われるかもしれませんが、実は右の文は「ちゃんとした説明」にはなっていないのです。たとえば、「古代」とはいつのことをいっているのでしょうか。弥やよ生い 時代でしょ