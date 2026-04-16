漁船 神宮丸 (提供：小豆島海上保安署) 小豆島海上保安署によりますと、4月15日午後4時9分、小豆島・地蔵埼の沖約3キロで操業していた底引き網漁船の船長から「黒色の船にぶつけられた」と118番通報がありました。 巡視艇きよづきと、高松海上保安部の巡視艇くりなみが現場に向かったところ、愛媛県今治市のタンカー「第十五伯菱丸」と衝突していて、底引き網の漁具を吊るす櫓が壊れ、左舷の船尾に亀裂が入ってい