その場ですぐできる降圧法！呼吸でメンタルを整えるだけで血圧は下げられる理由 加藤式呼吸法でメンタルを整える ストレスなどで精神的に緊張状態にあると交感神経が優位になり、血圧も上昇します。突発的なドキドキやイライラで血圧が跳ね上がってしまったとき、この呼吸法でメンタルを安定させると血圧が元に戻りやすくなります。 血圧が下がるPOINT □ 深い呼吸で自律神経に働きかけてリラックス □ 副交感神経のスイッ