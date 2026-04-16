日本時間１０時３０分に豪雇用統計（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（3月）10:30 予想1.9万人前回4.89万人（雇用者数) 予想4.3%前回4.3%（失業率) 予想N/A前回-3.05万人（正規雇用者数) 予想N/A前回7.94万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)