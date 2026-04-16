東京時間10:16現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝25422.00（+43.00+0.17%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4850.60（+27.00+0.56%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先時間外が比較的しっかりで、東京金の支えとなっている。