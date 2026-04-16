東京時間10:16現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝90.98（-0.31-0.34%） イラン情勢を見極めつつ、様子見ムードが優勢。NY市場では小幅高も、時間外で少し下げている。