雇用統計（3月）10:30 結果1.79万人 予想1.9万人前回4.89万人（雇用者数) 結果4.3% 予想4.3%前回4.3%（失業率) 結果5.25万人 予想N/A前回-3.05万人（正規雇用者数) 結果-3.46万人 予想N/A前回7.94万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)