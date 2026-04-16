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雇用統計（3月）10:30 結果1.79万人 予想1.9万人前回4.97万人（4.89万人から修正）（雇用者数) 結果4.3% 予想4.3%前回4.3%（失業率) 結果5.25万人 予想N/A前回-2.77万人（-3.05万人から修正）（正規雇用者数) 結果-3.46万人 予想N/A前回7.73万人（7.94万人から修正）（非常勤雇用雇用者数・前月比)