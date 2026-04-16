お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が14日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。80年代のフジテレビの派閥争いについて言及した。今放送のゲストはココリコ田中直樹（54）と遠藤章造（54）。リスナーから「とんねるずさんの番組は出づらかったんでしょうか」と質問され、遠藤は「いや、そんなのはないよね」と返答。田中直は「派閥みたいな、班はありました