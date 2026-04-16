教員グループによる盗撮画像共有事件で、性的姿態撮影処罰法違反や器物損壊などの罪に問われたグループ開設者で名古屋市立小の元教諭（42）に名古屋地裁は16日、懲役2年6月の判決を言い渡した。求刑は懲役4年だった。