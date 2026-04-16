16日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台後半で取引された。午前10時現在は前日比20銭円高ドル安の1ドル＝158円73〜74銭。ユーロは10銭円安ユーロ高の1ユーロ＝187円41〜43銭。米国とイランによる戦闘終結に向けた協議が進む可能性があるとの見方から、中東情勢悪化の懸念が後退。「有事のドル買い」の動きが弱まった。市場関係者は「協議を見極めたい投資家が多く、方向感に欠いている」と話した。