グラビアアイドル芸人の高田千尋（41）が16日、自身のインスタグラムを更新。「よんぴんになりました」と41歳の誕生日を迎えたことを報告した。「よんまるの1年は楽しかったぁぁあああ！！！なので去年より楽しく過ごす事が一番の目標です」とつづり、女優としてドラマ出演した和服姿や、芸人としてのライブ姿、競輪の仕事で優勝カップを抱える姿、アイスやハンバーガーを食べるオフショットに加え、ビキニ水着姿でのダイビング