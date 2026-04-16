１６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円７３銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル安・円高で推移している。 １５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円００銭前後と前日に比べ２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米原油先物相場が強含みとなったことや、米長期金利の上昇を手掛かりに一時１５９円１５銭まで上伸した。 た