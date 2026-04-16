ブロードマインドが３日ぶりに反発している。１５日の取引終了後に集計中の２６年３月期の連結業績について、営業利益が従来予想の５億７５００万円から６億４４００万円（前の期比３９．７％増）へ、純利益が３億４０００万円から３億８５００万円（同２．２倍）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。 出口価格の引き下げによる早期売却を回避し計画した利益水準を確保するために、第４四半