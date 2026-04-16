トレンドマイクロは大幅高。読売新聞オンラインが１５日、「サイバーセキュリティー大手のトレンドマイクロ（東京）は１５日、世界トップクラスの生成ＡＩ（人工知能）技術を持つ米アンソロピックと提携すると明らかにした」と報じた。ランサムウェアなどの脅威が高まるなか、アンソロピックのＡＩを活用してサイバー攻撃への対策を強化するという。これが株価の刺激材料となったようだ。 出所：MINKABU PR